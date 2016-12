Allarme antrace, dipendenti Poste in ostaggio

Per ore i dipendenti all'interno dell'ufficio non sono potuti uscire, così come non sono potuti entrare i postini che avevano concluso il loro turno quotidiano di lavoro. Sul posto si trovano attualmente la polizia e i vigili del fuoco. Tre pompieri di un nucleo specializzato, con tuta bianca, mascherina, bombola di ossigeno e casco, sono entrati attorno alle 16.30 nell'ufficio per prelevare la busta e poter effettuare gli accertamenti del caso.

Da quanto si è appreso, sembra che la lettera fosse indirizzata a un ricercatore di Pavia per effettuare alcuni esperimenti di laboratorio. Forse la busta che conteneva la sostanza non sarebbe stata chiusa in maniera regolare, favorendo così l'uscita della polvere bianca che ha fatto scattare l'allarme.

Nel frattempo i dipendenti hanno potuto rifocillarsi grazie alle pizze, ai panini e alle bevande portate dai sindacalisti di Cisl e Cigl e trasportate all'interno dai vigili del fuoco. Il sindaco Alessandro Cattaneo ha raggiunto il piazzale di viale Brambilla, davanti all'ufficio postale, per salutare i dipendenti.