foto Ap/Lapresse

20:07

- Sono ancora chiusi nell'ufficio postale di viale Brambilla, alla periferia di Pavia, i dipendenti (una trentina in tutto) bloccati da questa mattina dopo l'allarme scattato a causa della polvere bianca uscita da una busta. Prima di far uscire i dipendenti dall'ufficio, polizia e vigili del fuoco attendono però una conferma che si tratti di cloruro di potassio e non di antrace. Sono ancora in corso le analisi sulla polvere.