- Nessun ferito ma qualche attimo di paura a Linate dove attorno alle 15 è scoppiato uno pneumatico ad un aereo privato che era in fase di decollo. A dare la notizia è la polizia. Gli addetti dell'aeroporto sono subito intervenuti per pulire la pista dai residui potenzialmente pericolosi per gli altri velivoli in transito.