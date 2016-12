Rubano per sfamare i figli, non scatta l'arresto

foto Ansa 13:29 - Hanno rubato in un supermercato di Treviglio, nella Bassa Bergamasca, generi alimentari e capi d'abbigliamento per circa 200 euro. E quando sono stati sorpresi, alla polizia hanno spiegato di avere 5 figli e di non sapere come sfamarli, perché entrambi hanno perso da poco il lavoro. Per i due, una coppia di quarantenni di Caravaggio, non è così scattato l'arresto ma solo la denuncia. - Hanno rubato in un, nella Bassa Bergamasca, generi alimentari e capi d'abbigliamento per. E quando sono stati sorpresi, alla polizia hanno spiegato di, perché entrambi hanno perso da poco il lavoro. Per i due, una, non è così scattato l'arresto ma solo la denuncia.

I due erano stati fermati alla cassa del supermercato con i generi alimentari e i vestiti nascosti in alcune borse, mentre tentavano di uscire dal punto vendita senza pagare. Bloccati dalla vigilanza, che ha chiamato la polizia, i coniugi hanno riferito di avere a casa 5 bambini e di non sapere come sfamarli. Circostanza risultata vera, così come il fatto che avessero da poco perso entrambi il lavoro.