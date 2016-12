Trovato il corpo del biker bergamasco

foto Facebook

21:51

- E' stato trovato attorno alle 19, in un profondo dirupo, il corpo senza vita di Giulio Amighetti, il venticinquenne di Costa Volpino scomparso venerdì pomeriggio. Quel giorno Giulio era uscito per un allenamento in mountain bike senza più fare ritorno. Il suo cadavere è stato notato in una zona impervia tra i Comuni di Rogno e Costa Volpino. La sua sparizione aveva mobilitato i soccorsi anche di molti volontari del paese.