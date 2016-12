Corteo a Milano, vandalismi contro 10 banche

foto YouReporter.it Correlati Le immagini delle devastazioni

20:53 - Sono una decina le filiali di banche danneggiate oggi dai contestatori lungo il percorso della manifestazione organizzata a Milano per il decennale della morte di Dax, militante del centro sociale Orsa ucciso nel 2003. Dopo aver colpito lo sportello bancomat di Cariparma di corso Italia, gli antagonisti si sono scagliati contro tutti gli sportelli del corso di Porta Romana, imbrattati e colpiti con mazze e pietre.

Un corteo in memoria di una vittima si è trasformato dunque in occasione di atti vandalici e violenti. I militanti hanno attaccato gli sportelli di Unicredit, Credito Artigiano, Unipol, Barkley e molti altri. In alcuni casi, negli istituti nei quali il vetro ha ceduto, all'interno sono stati lanciati fumogeni. Alla filiale della Banca Popolare di Sondrio c'è stato anche un principio di incendio.