foto Reuters

10:22

- Il pg di Milano Laura Bertolè Viale nel processo d'appello Mediaset, non soddisfatta della certificazione presentata da Berlusconi come legittimo impedimento, ha chiesto alla Corte o una visita fiscale o altri documenti. Bertolè afferma che "non si capisce se è per le sue condizioni di salute o perché deve andare a votare", in Parlamento.