11:48

- Un uomo di 37 anni è stato trovato morto, per strada, a Besana Brianza, nel Monzese. Al momento non si conoscono le cause della morte ma non si esclude che possa trattarsi di un ciclista investito. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 e una pattuglia dei carabinieri.