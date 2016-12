foto LaPresse

- Uno sciatore laziale di 32 anni è uscito di pista mentre percorreva il tratto finale del tracciato Vanoni a Madesimo, in Valtellina. L'uomo ha perso il controllo degli sci, forse per l'alta velocità, finendo in un'area non innevata riservata a parcheggio delle auto, a poca distanza dagli impianti di risalita. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto è intervenuta anche l'eliambulanza del 118 di Sondrio.