Casa abusiva su albero, Dell'Utri condannato

Il senatore Marcello Dell'Utri è stato condannato dal giudice di Como a 9 mesi di carcere, pena sospesa, per abusivismo edilizio, violazione dei vincoli cimiteriali e alterazione delle bellezze paesaggistiche. Dell'Utri ha costruito una casa a tre piani su un albero per dedicarsi al birdwatching (l'osservazione degli uccelli). Il tecnico del Comune e la Soprintendenza hanno sempre negato le irregolarità.

La costruzione di tre piani, per un totale di 70 mq, sorge su un albero nel giardino della villa di Torno, nel Comasco, di proprietà di Dell'Utri e successivamente venduta a Silvio Berlusconi. Tutto è cominciato nel 2009 da una segnalazione anonima. Dopo i controlli da parte del Comune, scattarono la denuncia e l'ordine di demolizione. Seguì il processo.



L'architetto del Comune, tuttavia, sostenne che l'edificio fosse smontabile in quanto privo di sostegno di cemento e che l'imputato aveva sottoscritto l'impegno a rimuovere la costruzione qualora il Comune l'avesse richiesto. La stessa Soprintendenza ha negato l'esistenza di violazioni paesaggistiche. Il giudice, però, è giunto a ben altre conclusioni e, oltre a condannare Dell'Utri, ha chiesto ai pm di valutare se per l'architetto non si configuri il reato di abuso d'ufficio.