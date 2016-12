foto Ansa

15:55

- Potrebbe arrivare per lunedì 25 marzo la sentenza nei confronti di Silvio Berlusconi, imputato a Milano nel processo sul caso Ruby. I giudici hanno aggiunto al calendario delle udienze altre tre date. Lunedì prossimo è attesa invece la requisitoria con la richiesta di condanna del procuratore aggiunto Ilda Boccassini e del pm Antonio Sangermano, a meno che il leader del Pdl non sia ancora ricoverato in ospedale.