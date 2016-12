Sparatoria in strada a Milano: due feriti

foto LaPresse 20:29 - Due persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco esplosi questa sera, a Milano, in viale delle Forze Armate. Secondo quanto riferito dalla polizia, le due persone sono state raggiunte dai proiettili rispettivamente a una gamba e all'addome. Gli agenti stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire la dinamica. - Due persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco esplosi questa sera, a Milano, in viale delle Forze Armate. Secondo quanto riferito dalla polizia, le due persone sono state raggiunte dai proiettili rispettivamente a una gamba e all'addome. Gli agenti stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire la dinamica.

I feriti sono due milanesi di 46 e 62 anni, entrambi incensurati. Il primo sarebbe il socio di un'agenzia immobiliare in via Val Cannobina, zona Lorenteggio, mentre il secondo sarebbe un amico. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, attorno alle 19.20 due persone col volto coperto da passamontagna hanno fatto irruzione nell'agenzia e hanno sparato al 46enne alla gamba. L'azione si sarebbe poi spostata all'esterno dell'attività, dove sono stati esplosi altri due colpi, uno dei quali ha colpito allo stomaco il 62enne. Quest'ultimo è stato portato in codice rosso all'ospedale San Carlo, mentre il titolare dell'agenzia al Fatebenefratelli.