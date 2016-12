Milano,accoltellato su pianerottolo di casa

foto Ansa

11:38

- Un uomo è stato accoltellato sul pianerottolo della sua casa, a Motta Visconti, nel Milanese. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, un 47enne originario di Siracusa, è stato aggredito da tre persone, probabilmente italiane. La vittima dell'aggressione, colpita da due fendenti all'addome, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Paolo di Milano. E' grave ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull'episodio indagano i carabinieri.