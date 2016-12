foto Ansa

21:19

- Alberto Zangrillo, medico personale di Berlusconi, rivela che il leader Pdl, il giorno prima del comizio di Napoli, su consiglio di Francesco Bandello, primario di oftalmologia e oculistica del San Raffaele, era stato ricoverato alla clinica San Domenico di Roma per un'uveite. Lì, dice Zangrillo, "il professor Stirpe l'aveva obbligato a restare, perché non se la sentiva di dimetterlo". Ma Berlusconi, contro la volontà dei medici, firmò per uscire.