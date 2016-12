foto Dal Web

19:52

- Una escursionista di 45 anni risulta dispersa nella zona del rifugio Gherardi, in valle Taleggio, sulle montagne bergamasche. In suo soccorso si sono messi in moto i tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino. La donna aveva effettuato un'escursione da sola, poi ha perso l'orientamento e dato l'allarme con il cellulare, non sapendo più come tornare a valle. Da quanto è stato possibile sapere, la donna sarebbe in buone condizioni.