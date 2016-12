Ruby, ok legittimo impedimento per Berlusconi

foto Ansa Correlati Unipol, Berlusconi condannato a un anno 15:07 - I giudici del tribunale di Milano hanno ritenuto esaustiva la certificazione presentata dai legali di Silvio Berlusconi per il legittimo impedimento e hanno rinviato il processo sul caso Ruby all'11 marzo. Il leader del Pdl è all'ospedale San Raffaele per un'uveite. I problemi di salute di Berlusconi "non sono un legittimo impedimento assoluto", aveva detto il pm Ilda Boccassini, chiedendo ai giudici di respingere l'istanza di rinvio dell'udienza. - I giudici del tribunale di Milano hanno ritenuto esaustiva la certificazione presentata dai legali diper il legittimo impedimento e hanno rinviato il processo sul caso Ruby all'11 marzo. Il leader del Pdl è all'ospedale San Raffaele per un'uveite. I problemi didiassoluto", aveva detto il pmchiedendo ai giudici didell'udienza.

La Boccassini aveva parlato di "un'escalation di certificati medici" per far slittare la requisitoria. Ma i magistrati milanesi hanno ritenuto "assoluto" il legittimo impedimento. Berlusconi, che è imputato per concussione e prostituzione minorile, "ha un grave disturbo della vista", hanno riferito i suoi legali.



La malattia del leader del Pdl - che da tempo ha una forte congiuntivite e il distacco del vitreo, con la raccomandazione di non esporsi alla luce intensa - per il procuratore però non rappresenta un impedimento assoluto. Secondo il pm, i tre certificati medici con data 5, 6 e 7 marzo rilasciati dal San Raffaele rappresentano "un'escalation per far sì che l'udienza non venga svolta".



L'avvocato di Berlusconi, Niccolò Ghedini, ha parlato di logica del sospetto da parte del pubblico ministero mentre l'altro difensore, Piero Longo, ha ricordato che i sintomi della malattia di Berlusconi evolvono quotidianamente. Già ieri Berlusconi aveva annunciato l'impossibilità di partecipare a un incontro previsto per oggi col premier uscente Mario Monti e alla riunione dell'ufficio di presidenza del Pdl.



Il medico: "Berlusconi rimarrà in ospedale fino a domani" - Durante una conferenza stampa il medico di Silvio Berlusconi, Alberto Zangrillo, ha spiegato: "E' ricoverato in regime di day hospital, ci resterà fino a stasera forse fino a domani...". Il leader del Pdl è affetto da una "uveite bilaterale, che interessa il comparto vascolare e anteriore dell'occhio - ha precisato Zangrillo - ed è una patologia che risponde a terapie antinfiammatorie per via topica e parenterale". Attualmente Berlusconi è sottoposto "in ospedale a terapie che vengono eseguite in modo preciso e puntuale". Zangrillo ha inoltre spiegato che si sta valutando "la sua risposta alla terapia, a base di antinfiammatori e antidolorifici. Attualmente è ricoverato in regime di day hospital, ma come misura di cautela non è stato esclusa la possibilità che si trattenga in ospedale anche per la sera e probabilmente fino a domani mattina".



Pm chiede visita fiscale per Berlusconi - Il procuratore aggiunto di Milano, Ilda Boccassini, ha chiesto una visita fiscale per verificare se le condizioni di salute di Silvio Berlusconi siano corrispondenti ad un reale impedimento.



Processo Mediaset, legali Berlusconi: "Impedimento per l'udienza di domani" - I legali di Silvio Berlusconi hanno depositato un'istanza di legittimo impedimento per rinviare l'udienza di domani del processo d'appello sul caso Mediaset. Nella richiesta la difesa il leader del Pdl chiede il rinvio per motivi di salute a causa della malattia agli occhi.