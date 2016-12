Milano, uccide la moglie e si suicida

foto Getty 10:16 - Un imprenditore di 76 anni ha ucciso la moglie di 63 e poi si è tolto la vita nella notte, a San Felice, frazione di Segrate, nel Milanese. L'anziano, secondo la ricostruzione dei carabinieri, avrebbe prima sparato con una pistola regolarmente detenuta alla donna che dormiva nel letto e poi avrebbe puntato l'arma contro di sé. A trovare i corpi un addetto alle pulizie. L'anziano pare soffrisse di depressione da quando era andato in pensione. - Un imprenditore di 76 anni ha ucciso la moglie di 63 e poi si è tolto la vita nella notte, a San Felice, frazione di Segrate, nel Milanese. L'anziano, secondo la ricostruzione dei carabinieri, avrebbe prima sparato con una pistola regolarmente detenuta alla donna che dormiva nel letto e poi avrebbe puntato l'arma contro di sé. A trovare i corpi un addetto alle pulizie. L'anziano pare soffrisse di depressione da quando era andato in pensione.

Grossi problemi economici - Secondo le prime informazioni raccolte dal nucleo investigativo dei carabinieri di Milano, l'imprenditore aveva grossi problemi economici legati alla sua attività commerciale. E' quanto ha spiegato dal figlio ai militari dell'arma, dicendo che da tempo la situazione debitoria lo angustiava. Ma, al momento non si può accertare con certezza che questo sia l'unico movente del duplice gesto. I parenti non hanno saputo dire, inoltre, se l'uomo, Pietro D., o la donna, Egidia M., soffrissero di particolari gravi malattie.



Il biglietto: "Non entrare" - L'uomo aveva appeso fuori dalla porta di casa un biglietto in cui chiedeva di "non entrare" e di avvisare "mio figlio". Il messaggio appeso fuori dalla porta ha attirato l'attenzione dei vicini di casa e del collaboratore domestico che, allarmati, hanno chiamati i carabinieri.