21:35

- "Ho letto un po' stupito e un po' divertito i resoconti della requisitoria del pubblico ministero, titolare certo di una fantasia - come dire - 'fantasiosa' nella ricostruzione delle famigerate cene a casa mia". Lo scrive Silvio Berlusconi in una nota. "Per quanto mi riguarda - aggiunge - ho avuto la duplice fortuna (e forse il merito) di non aver mai dovuto remunerare una signorina o una signora per avere rapporti intimi".