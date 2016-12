Como, tracce di carne di cavallo nella pasta

foto Ap/Lapresse Correlati Carne di cavallo nelle polpette Ikea

18:26 - Una confezione di pasta fresca ripiena "Piemontesino al vitello", contenente carne di cavallo non dichiarata nell'etichetta, è stata individuata in un ipermercato di Turate nel Comasco. Si tratta del terzo caso in Italia. La pasta è prodotta da "La Marchesina srl" di Usmate Velate. I Nas hanno anche sequestrato, a titolo cautelativo, 210 chili di carne bovina alle aziende che forniscono la materia prima utilizzata dalla ditta.

"L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna di Brescia - si legge in un comunicato del ministero della Salute - ha comunicato il riscontro della positività per carni equine, non dichiarate in etichetta, in un campione di pasta fresca ripiena denominata 'Piemontesino al vitello' prelevato dal NAS di Milano, in applicazione del monitoraggio disposto dal Ministero della salute, in un ipermercato di Turate (CO)".



Sequestrati 210 kg di carne dichiarata di vitello e bovino - Dopo la scoperta, i Nas hanno sequestrato in via cautelativa di 210 kg di carne dichiarata di vitello e bovino adulto, con contestuale prelievo di campioni sui quali sono in corso esami analitici.