Diritti tv, Berlusconi va in tribunale: io estraneo Su De Gregorio: "Costretto dai pm a mentire"

"Nel periodo 2002-2003 ero presidente del Consiglio e non mi sono mai occupato di diritti televisivi", ha aggiunto Berlusconi che ha poi spiegato di essere "trasecolato" dopo la condanna in primo grado: "Credo che quella sentenza sia stata una grande cantonata".



"Invece di avere avuto la medaglia d'oro dalla stato per avere dato lavoro a 56mila persone sono stato condannato a 4 anni di carcere e a interdizione dei pubblici uffici", ha poi detto, ricordando che nel '94 quando ha lasciato le cariche per scendere in politica "il mio gruppo ha versato quasi 6 miliardi di tasse". "Non credo che anche in appello, sulla base delle realtà dei fatti si possa arrivare ad una sentenza di condanna", è stato infine il suo auspicio.



Pg chiede conferma condanna per Berlusconi - Il procuratore generale Laura Bertolè Viale ha chiesto la conferma della condanna a 4 anni di reclusione per Berlusconi. Di 3 anni e 4 mesi di carcere è invece la richiesta per Fedele Confalonieri, che in primo grado era stato invece assolto.



In piazza contro i pm - Berlusconi ha poi annunciato una manifestazione in piazza il 23 marzo "contro l'attività di parte della magistratura". "C'è una parte di essa che utilizza la giustizia per combattere ed eliminare gli avversari politici che non si riescono ad eliminare con il sistema democratico delle elezioni", ha affermato. Ha poi commentato con i giornalisti che lo assediavano il caso De Gregorio.

"De Gregorio baratta la propria libertà" - A proposito delle dichiarazioni rese dal parlamentare ex Idv e passato nel 2006 a Forza Italia al centro dell'inchiesta di Napoli, il leader del Pdl ha dichiarato: "E' stato costretto a mentire. Baratta la propria libertà". "I magistrati hanno detto a De Gregorio: O dici delle cose su Berlusconi o ti mettiamo in galera". Berlusconi, ora indagato per corruzione e finanziamento illecito ai partiti dai pm napoletani, ha anche precisato che De Gregorio ha reso "dichiarazioni gradite ai pm e lo ha fatto contravvenendo a quello che aveva detto in Parlamento e nel corso di dichiarazioni pubbliche". "Non ho mai avuto la disponibilità di una casetta di sicurezza", ha poi spiegato Berlusconi rispondendo a un giornalista che gli chiedeva conto della cassetta di sicurezza che i pm di Napoli hanno sequestrato, chiedendo l'autorizzazione a procedere per la perquisizione.

"E' una situazione barbara quella di pm che utilizzano il carcere come minaccia per far dire quel che vogliono ai vari imputati o tengono in carcere persone come Lavitola, in carcere da un anno senza aver commesso reati così gravi da dover essere tenuto in carcere", ha poi detto Berlusconi, andato via dal tribunale e intervistato da Studio Aperto."In relazione a notizie di stampa dalle quali si apprende che sarei stato 'costretto dai pm' a rendere dichiarazioni accusatorie contro Berlusconi, mi corre l'obbligo di precisare che la mia scelta di sottopormi ad interrogatorio è stata il frutto di una mia libera determinazione". E' quanto precisa Sergio De Gregorio in una nota. La competenza della Procura di Napoli a svolgere l'inchiesta Berlusconi-De Gregorio è stata decisa dal pg della Cassazione, che ha risolto a favore dei pm partenopei un conflitto sollevato dalla Procura di Roma. L'inchiesta per corruzione in corso alla Procura di Napoli, infatti, "è diversa e non sovrapponibile" rispetto a quella a suo tempo svolta dalla magistratura di Roma sul passaggio di De Gregorio al Pdl.