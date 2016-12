Monza, madre rapisce il figlio affidato al padre

foto Ap/Lapresse 09:51 - Un bambino di cinque anni che un giudice aveva appena affidato al padre, un 40enne di Biassono, nel Monzese, è scomparso con la madre e la nonna. Al Tribunale di Monza è stato aperto un fascicolo per "sottrazione di minore" perché si ipotizza che la mamma, una 32enne russa, abbia rapito il bambino e sia fuggita nel proprio Paese. La sentenza aveva stabilito che la donna potesse vedere il figlio solo due fine settimana al mese. - Un bambino di cinque anni che un giudice aveva appena affidato al padre, un 40enne di Biassono, nel Monzese, è scomparso con la madre e la nonna. Al Tribunale di Monza è stato aperto un fascicolo per "sottrazione di minore" perché si ipotizza che la mamma, una 32enne russa, abbia rapito il bambino e sia fuggita nel proprio Paese. La sentenza aveva stabilito che la donna potesse vedere il figlio solo due fine settimana al mese.

La donna potrebbe aver preso la drastica decisione proprio in seguito alla sentenza e, come riferisce il Giorno, l'avrebbe messa in atto domenica sera. Così, avrebbe caricato in auto il bambino e l'anziana madre e si sarebbe dissolta nel nulla. Accortosi della sparizione del bambino, il padre ha presentato denuncia di scomparsa lunedì, facendo scattare le ricerche in stazioni e aeroporti.



Questo è l'ultimo capitolo di una storia d'amore sbocciata cinque anni fa e che sembrava destinata a un lieto fine con il matrimonio e il figlio. Ma, la coppia era entrata in crisi e ha deciso di divorziare. Il verdetto del giudice però è stato pesante per la donna: il figlio affidato al padre, cosa rara, e la perdita del diritto di rimanere sotto lo stesso tetto dell'ex coniuge. Una sentenza che deve averla sconvolta fino a decidere di prendere il suo bambino e scappare con lui.