A Milano apre il negozio "made in carcere"

Servizi vari - Ci si potrà rivolgere al punto vendita, per esempio, per un lavoro di manutenzione. I detenuti potranno essere chiamati come elettricisti, giardinieri, falegnami, sarti e per lavori legati alla ristorazione e ai banchetti.



Il locale, nei pressi di piazzale Dateo, è stato aperto per iniziativa dell'assessorato alle Politiche per il lavoro del Comune della città meneghina, che ha messo a disposizione anche gli spazi, con il Provveditorato alle carceri e quindici realtà imprenditoriali.



L'obiettivo è commercializzare e far conoscere ai cittadini tutto ciò che viene realizzato dai detenuti di Bollate, Opera, San Vittore e Beccaria. Le realtà imprenditoriali che, a turno, potranno esporre e vendere prodotti e servizi vanno dalla manutenzione del verde e dalle coltivazioni floro-vivaistiche ai lavori di falegnameria, prodotti sartoriali e pelletteria.

I detenuti ai quali saranno affidate queste mansioni sono quelli dispongono di un permesso per uscire dal carcere per lavoro. Inoltre, lo spazio ospiterà anche incontri culturali e seminari.