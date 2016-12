Carabiniere eroe salva donna dal fiume

foto Dal Web 13:56 - E' la terza volta in dodici anni che Marco Bennati, luogotente dei carabinieri, salva qualcuno dalla morte. Oggi è stata la volta di una settantenne che stava annegando nel fiume Adda. Erano le nove di questa mattina quando la donna è stata notata da un passante che ha chiamato soccorsi. Sul posto, nei pressi di Trezzo sull'Adda (Monza), è accorso il militare che si è legato una corda alla vita e si è tuffato portando in salvo l'anziana. - E' la terza volta in dodici anni chesalva qualcuno dalla morte. Oggi è stata la volta di una settantenne che stava annegando nel fiume Adda. Erano le nove di questa mattina quando la donna è stata notata da un passante che ha chiamato soccorsi. Sul posto, nei pressi di, è accorso il militare che si è legato una corda alla vita e si è tuffato portando in salvo l'anziana.

La donna in buone condizioni - La settantenne era incastrata in un tronco quando Bennati e un suo collega sono arrivati nei pressi del fiume. Dopo l'intervento del carabiniere, la donna è stata consegnata ai sanitari che l'hanno trasportata in elisoccorso all'ospedale di Monza. Le sue condizioni di salute non sembrerebbero destare preoccupazioni. In base alle testimonianze raccolte dai carabinieri, la donna soffre di depressione.



Carabiniere eroe – Non è la prima volta che Marco Bennati si impegna in prima persona per salvare una vita. In dodici anni, tre persone sono state salvate dal militare. La faccia pulita di chi fa il suo dovere ogni giorno e padre di due figlie, Bennati ci insegna che l'eroismo si nasconde tra le pieghe della normalità.



Nel 2001 aveva tratto in salvo dallo stesso fiume una ragazza che aveva tentato il suicidio e stava per essere trascinata via dalla corrente. Gesto per il quale ricevette un encomio solenne.



Azione altruista ripetuta anche l'anno scorso quando sfondò la porta dell'appartamento di un uomo che si era tagliato le vene per farla finita, riuscendo a salvarlo. In questo caso il sindaco di Busnago, comune sotto la sua giurisdizione, decise di consegnargli un premio al valore.