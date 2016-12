foto Da video Correlati Jucker libero a dieci anni dall'omicidio della fidanzata 09:27 - Patrizia Rota, madre di Alenya Bortolotto, non si dà pace. Anche se per la giustizia italiana Ruggero Jucker è ora un uomo che ha scontato tutta la sua pena e può rifarsi una vita, lei non ha intenzione di perdonare colui che le uccise la figlia. "Parlo come madre - dice al Corriere della Sera -: non avrà mai il mio perdono. In questo caso la giustizia è stata profondamente ingiusta". - Patrizia Rota, madre di Alenya Bortolotto, non si dà pace. Anche se per la giustizia italiana Ruggero Jucker è ora un uomo che ha scontato tutta la sua pena e può rifarsi una vita, lei non ha intenzione di perdonare colui che le uccise la figlia. "Parlo come madre - dice al Corriere della Sera -: non avrà mai il mio perdono. In questo caso la giustizia è stata profondamente ingiusta".

Una scarcerazione non del tutto inaspettata ma sorprendente per i familiari di Alenya per i tempi così brevi ("Sapevamo della sentenza d'appello, quali dovevano essere i tempi, ma neanche quelli sono stati rispettati"). Il primo pensiero di Patrizia Rota è per sua figlia, e per il dolore lasciato da quel vuoto incolmabile. Ma poi è impossibile non pensare all'epilogo del caso. "Io non credo sia possibile fare giustizia per un atto tremendo come quello che è stato compiuto" spiega. "Ma credo che questa volta la giustizia sia stata profondamente ingiusta".



E a maggior ragione, al pensiero di questo e del fatto che l'assassino dio Alenya non abbia pagato fino in fondo la sua colpa, per Patrizia Rota perdonare è impossibile: "Parlo come madre: per l'orrore, la disperazione, la sofferenza e il mancato profondo sentimento di peità e misericordia, non avrà il mio perdono".