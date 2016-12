Finmeccanica, l'India sospende i pagamenti

foto Ansa Correlati Finmeccanica, arrestato l'a.d. Orsi 00:33 - L'India ha sospeso per ora i pagamenti a Finmeccanica. Se l'inchiesta aperta da Nuova Delhi proverà che vi è stata corruzione nella vendita di 12 elicotteri di AgustaWestland, "Finmeccanica potrebbe finire sulla blacklist e la commessa potrebbe essere annullata", ha dichiarato il ministro della Difesa A.K. Antony. ha sospeso per ora i pagamenti a. Se l'inchiesta aperta da Nuova Delhi proverà che vi è stata corruzione nella vendita di 12di AgustaWestland, "Finmeccanica potrebbe finire sulla blacklist e la commessa potrebbe essere annullata", ha dichiarato il ministro della Difesa A.K. Antony.

L'India quindi, dopo l'arresto dell'a.d. della società italiana, Giuseppe Orsi, non ritirerà più gli elicotteri fino a quando non sarà terminata l'indagine. Dopo la notizia, Piazza Affari ha congelato per un'ora il titolo per eccesso di ribasso (-5%), in attesa del cda chiamato a decidere sulla governance. A fine contrattazioni le azioni hanno poi perso il 4% a 4,23 euro. Antony ha ricordato che in passato l'Ufficio centrale di indagini (Cbi) aveva indagato in altre operazioni di questo tipo "e sei imprese sono finite sulla lista nera".



Il ministro, dopo aver assicurato di aver chiesto al Cbi di "agire presto", ha ricordato che fin dallo scorso anno, quando si è cominciato a parlare di questo scandalo, "abbiamo scritto attraverso il ministero degli Esteri ad Italia e Gran Bretagna, ma non abbiamo ricevuto alcuna informazione da quei governi". "Non possiamo tollerare alcun caso di corruzione nelle commesse per la Difesa - ha proseguito -, ma neppure vogliamo prendere decisioni affrettate prima della fine dell'inchiesta".



Infine Antony ha promesso che nessun colpevole "che sia italiano o indiano" verrà risparmiato in questa vicenda, sostenendo che per quanto riguarda gli elicotteri che non sono ancora stati consegnati "decideremo dopo aver ricevuto il risultato dell'indagine del Cbi.



Monti: "Ora governance efficace" - Ora che tutto è chiaro il governo punta ad una governance efficace e a personalità di alto livello per Finmeccanica". Lo ha affermato Mario Monti, esprimendo preoccupazione per l'intromissione della politica in certi aspetti dell'economia.



Orsi: "Il carcere è tremendo" - "Fate bene a fare quello che fate, perché la situazione del carcere non si capisce finché non si entra dentro". Lo ha detto Giuseppe Orsi, l'a.d. e presidente di Finmeccanica arrestato martedì, al deputato radicale Maurizio Turco, che ha visitato il carcere di Busto Arsizio (Varese), dove il manager è rinchiuso. "Affronto questa prova sofferta ma con il conforto che i giudici capiranno che ho portato avanti un'attività esclusivamente per il bene della mia azienda" ha poi fatto sapere Orsi tramite il suo legale, Ennio Amodio.



Ex comandante indiano: "Sono innocente" - L'ex comandante dell'Aviazione indiana S.P. Tyagi, coinvolto nell'inchiesta sulle tangenti per la vendita di elicotteri Finmeccanica, si è detto innocente e pronto a collaborare con gli investigatori della polizia criminale Cbi. Lo riferiscono le tv indiane. "Il contratto è stato firmato tre anni dopo il mio pensionamento. Non capisco come possa aver influenzato la decisione", ha spiegato.



A Pansa le deleghe di presidente, a.d. e d.g. - Il Cda di Finmeccanica ha conferito ad Alessandro Pansa le deleghe di amministratore delegato e di presidente che si sommano a quelle di direttore generale. Lo si apprende da fondi bene informate. Il Cda inoltre non avrebbe fissato limiti temporali all'incarico di amministratore delegato.



Moody's conferma il rating - Moody's conferma il rating "Baa3" di Finameccanica e rivede al ribasso l'outlook a "negativo" da "stabile". Lo afferma l'agenzia in una nota. Secondo Moody's l'arresto del presidente e amministratore delegat, Giuseppe Orsi, e le indagini collegate, "saranno una distrazione per il management". "Le indagini potrebbero causare un'interruzione della gestione operativa" e aumentare l'incertezza sul comportamento dei clienti.