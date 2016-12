foto Afp

11:25

- Dall'inchiesta della Procura di Busto Arsizio sul caso Finmeccanica spunterebbero tangenti per 50 milioni di euro. L'azienda, il cui a.d. Giuseppe Orsi è stato arrestato per corruzione internazionale, nel 2010 riuscì a ottenere un appalto per la fornitura di 12 elicotteri al governo indiano per un giro di affari di oltre 500 milioni. Una cinquantina, secondo gli inquirenti, sarebbero serviti per pagare tangenti e assicurarsi la commessa.