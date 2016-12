Finmeccanica, arrestato l'ad Giuseppe Orsi

foto LaPresse Correlati Una mazzetta da 18 milioni di euro?

Le perquisizioni a Milano

Il capitano Ultimo colpisce ancora 19:56 - Duro colpo per Finmeccanica, l'amministratore delegato Giuseppe Orsi è stato arrestato. A emettere il mandato di cattura è stata la Procura di Busto Arsizio che lo accusa di corruzione internazionale. Finito ai domiciliari Bruno Spagnolini, l'amministratore delegato di Agusta Westland. Proprio quest'ultima azienda, appartenente a Finmeccanica, avrebbe pagato mazzette per 50 milioni per un appalto da 12 elicotteri al governo indiano.

Contestualmente agli arresti sono scattate decine di perquisizioni sia nelle case che negli uffici degli indagati. Perquisiti anche altri manager del colosso italiano specializzato in armamenti difensivi. Secondo il gip, il pagamento delle tangenti è una "filosofia aziendale". In una intercettazione, infatti, Orsi rivela "il suo disicanto per la pratica tengentizia" e "il suo convincimento che la stessa sia un fattore naturale della pratica aziendale". L'inchiesta era partita da Napoli ma era stata trasferita a Busto Arsizio perché la difesa di Orsi aveva sollevato una questione di competenza.



Pericolo di inquinamento delle prove - Sono pesanti le accuse nei confronti di Orsi e degli altri arrestati che, secondo la Procura di Busto Arsizio, avrebbero condotto attività di corruzione fino a dicembre 2012. Le manette in carcere per l'ad di Finmeccanica sono scattate inoltre soprattutto per il pericolo di inquinamento delle prove. Agli atti dell'inchiesta risulta anche una testimonianza dell'amministratore delegato di Ansaldo Energie, Giuseppe Zampini.



Il gip: "Orsi si adoperò per estromettere il pm" - Nell'ordinanza d'arresto il Gip di Busto Arsizio scrive poi che Giuseppe Orsi avrebbe intrapreso "contatti con ambienti del Csm per ottenere la nomina del nuovo dirigente dell'ufficio inquirente procedente e, dunque, per escludere dall'indagine il magistrato" che indagava sul suo conto. In sostanza, secondo l'accusa, il presidente di Finmeccanica avrebbe contattato qualcuno al Csm affinché venisse nominato in tempi brevi il nuovo procuratore di Busto Arsizio. Questi, a sua volta, avrebbe dovuto estromettere dall'indagine il procuratore applicato Eugenio Fusco, titolare del fascicolo su Giuseppe Orsi.



A ottobre l'arresto del mediatore italo-svizzero - Il 19 ottobre era finito in manette Guido Ralph Haschke, l'intermediario italo-svizzero-americano di Finmeccanica che si sarebbe spartito una torta di 51 milioni di euro per gli elicotteri venduti da Augusta Westland al governo indiano. Haschke sarebbe stato uno dei due mediatori (l'altro è il britannico Michel Christian) della vendita dei 12 elicotteri all'India, un Paese che vieta l'intermediazione, nel senso che la legge indiana non consente compensi per chi svolge questo ruolo.



Monti interverrà sulla governance dell'azienda - Per Finmeccanica "c'è un problema relativo alla governance che affronteremo". Lo ha detto il premier Mario Monti intervenendo sull'arresto di Giuseppe Orsi. "La magistratura fare il suo lavoro fino in fondo - aggiunge Monti che col ministero del Tesoro detiene il 32,4% di Finmeccanica -. Sul tema della corruzione, al di là di quella internazionale, bisogna intervenire per estirparla sul piano nazionale".



Tesoro: "Subito una nuova governance" - Il Tesoro "si sta adoperando" affinché Finmeccanica "adotti tempestivamente un sistema di governance in grado di garantire la necessaria continuità gestionale, la tutela degli interessi degli azionisti - e quindi anche dell'Erario - nonché la massima correttezza e trasparenza nei processi decisionali". Così una nota del Mef.



La solidarietà di Finmeccanica - Finmeccanica "esprime solidarietà" al suo presidente, Giuseppe Orsi, e all'amministratore della controllata Agusta Westland, Bruno Spagnolini. La società in una nota comunica anche che l'attività aziendale prosegue con ordine.



"Imbarazzo del governo per Orsi" - Le indagini su Finmeccanica avrebbero determinato "un palese imbarazzo da parte dei più importanti esponenti governativi per la condotta di Orsi", scrive il gip, che nell'ordinanza cita un colloquio intercettato in cui un manager "sembra riporti le parole di Monti", che direbbe: "Non gli stringo la mano, capirà che si deve dimettere".



Legale Orsi: "Fatto il bene del Paese" - L'avvocato di Orsi, Ennio Amodio, ha definito "devastante" il provvedimento che ha portato in carcere il suo assistito. "Decapita due delle maggiori aziende del nostro Paese", ha spiegato il legale riferendo le parole di Orsi: "Ho sempre fatto il bene dell'azienda e dell'Italia". Amodio ha anche detto che l'a.d. "non ha mai commesso alcun illecito e lo dimostreremo".



Anche New Delhi ha aperto un'inchiesta - "Di fronte all'arresto dell'a.d. di Finmeccanica" l'India ha aperto un'inchiesta sulla vicenda delle tangenti per la compra-vendita di 12 velivoli della AugustaWestland. Lo ha annunciato il portavoce del ministero della Difesa, Sitanshi Kar. "Non avendo ricevuto elementi specifici dai due governi coinvolti (Italia e Gb, ndr)", ora anche la polizia criminale indiana indagherà sul caso. In un comunicato, il ministero ha ricordato che "di tanto in tanto vi sono stati in passato articoli di stampa riguardanti una inchiesta aperta dalla magistratura italiana circa presunti affari non ortodossi del gruppo Finmeccanica in Italia. Questa inchiesta è stata poi ampliata al contratto indiano firmato con la britannica AgustaWestland". Sulla base di queste informazioni il ministero della Difesa, aveva "cercato di ottenere attraverso il ministero degli Esteri informazioni dai governi di Italia e Gran Bretagna. Ma nessun elemento specifico è stato comunque ricevuto per confermare le accuse".