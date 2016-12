Big Snow: pochi disagi, ma l'allerta continua

Allerta fino a martedì pomeriggio - Se il peggio sembra passato, le nevicate continueranno sulle regioni settentrionali fino a martedì mattina, attenuandosi con il passare delle ore. Il vero pericolo sarà quindi rappresentato dal ghiaccio.



Bimba grave in provincia di Lucca - Una bambina di 11 anni di Filecchio, nel comune di Barga (Lucca), versa in gravi condizioni dopo essere stata colpita dal ramo di un albero, che si è spezzato per il peso della neve, mentre era in strada. L'incidente è avvenuto davanti agli occhi di alcuni familiari. Soccorsa con qualche difficoltà per le condizioni meteorologiche, la piccola è stata portata all'ospedale di Lucca. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.



A Venezia scatta l'allerta acqua alta - Ha toccato la punta massima di un metro e 43 centimetri sopra il medio mare l'acqua alta a Venezia. Grazie ad un'evoluzione meteo più favorevole, la crescita della marea a Venezia nelle ultime ore è stata più lenta del previsto. Venezia non ha visto quindi la misura paurosa di un metro e 60 che era stata stimata lunedì sera; si tratta comunque di una marea classificata come eccezionale - la 15esima nella storia della città - che ha sommerso il 60% del centro storico.



La situazione a Milano - Dalle 6 di lunedì mattina nevica su Milano e parte della Lombardia. Gli enti locali hanno predisposto mezzi spargisale e spazzaneve già dalla scorsa notte. Alitalia ha predisposto un preventivo rallentamento delle attività di volo a Linate, mentre il Comune ha fatto appello a usare i mezzi pubblici. La Prefettura ha emanato il divieto di circolazione per i mezzi pesanti.



Scuole chiuse in molte città - Scuole chiuse ad Alatri (Frosinone) per l'emergenza neve. Il sindaco Giuseppe Morini ha emesso un'ordinanza di chiusura per martedì in tutte le scuole di ogni ordine e grado dopo che già lunedì le lezioni sono state sopspese in seguito alla nevicata. Scuole chiuse anche a Parma, Sanremo, Ceprano e in diversi comuni del Cassinate.



Sull'Emilia meno neve del previsto - Neve anche sull'Emilia Romagna, ma per ora la perturbazione sembra di minore intensità rispetto a quanto preventivato. Sulle ferrovie e sulle strade i disagi sono limitati. Sui passi si transita solo con catene montate o con gomme da neve.



Pochi disagi in Toscana - A Firenze spargisale e spalaneve sono rimasti inattivi. Nevicate abbondanti, invece, in alcune zone della provincia, in particolare nel Mugello. Nevicate consistenti si segnalano anche a Prato e Lucca, con qualche disagio sulle strade e nel traffico ferroviario. Scuole chiuse a Montecarlo, Manciano e Scansano. Più consistente la nevicata in Valle del Serchio e in Alta Garfagnana.



Le scuole riaprono in Liguria - Stato di massima allerta in Liguria: la neve ha investito tutta la regione, anche la costa, con precipitazioni particolarmente intense nell'area di Genova. Per precauzione le Prefetture di Genova e Savona ha disposto il blocco di strade provinciali e rete autostradale per tutti i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate. Le scuole sono rimaste chiuse quasi ovunque, e in particolare a Genova, Savona e in altre province ma per la giornata di martedì sono previste le riaperture.



Neve a Roma - Una spruzzata di neve è caduta anche alle porte di Roma. Per qualche minuto i fiocchi sono caduti nella zona dei Castelli romani, in particolare sulla via dei Laghi e a Pratoni del Vivaro nella vallata dei Colli Albani ma non hanno attecchito ed hanno imbiancato solo per pochi secondi la zona. Nessun problema alla circolazione stradale.



Voli ridotti a Fiumicino - Voli ridotti o ritardati anche all'aeroporto di Fiumicino a causa del maltempo. Sulla tratta Fiumicino-Milano Linate si registra il taglio più considerevole dei collegamenti come già annunciato da Alitalia che, come le altre compagnie aeree che operano a Linate, ha preventivamente ridotto del 30% l'operativo odierno con l'obiettivo di limitare il più possibile i disagi.