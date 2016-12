Grazie al low cost, le escort mordi e fuggi

foto Getty

11:52

- I voli low cost non hanno permesso solo a centinaia di giovani di spostarsi in giro per l’Europa. Secondo quanto riferisce “La Stampa”; infatti, anche le escort dell’Est Europa si servono dei vettori a basso costo per spostarsi dal proprio paese e arrivare in Italia, o in Ticino dove riceveranno, nel week-end, i propri clienti in albergo o nei night ticinesi per poi ripartire e tornare a casa.