23:23

- Un uomo è morto schiacciato da un piccolo escavatore ad Algua, in provincia di Bergamo. A trovare l'uomo è stata la moglie che, preoccupata perché‚ non riusciva a contattarlo, ha raggiunto la baita di famiglia dove l'uomo era salito per completare alcuni lavori. La dinamica del tragico incidente, avvenuto in una zona impervia e non facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso, è ora al vaglio dei carabinieri di Zogno.