Milano, appartamento in fiamme: due morti

Un uomo di 84 anni e la figlia 44enne sono morti nell'incendio scoppiato all'interno della loro abitazione a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano. Le fiamme sono divampate in un appartamento al settimo piano di una palazzina. Sembra che l'uomo abbia tentato di mettersi in salvo chiedendo aiuto dal balcone, ma i suoi tentativi sono stati vani. Ancora da accertare le cause del rogo.

La tragedia è avvenuto nella notte fra giovedì e venerdì. Come racconta il quotidiano "Il Giorno", all'arrivo dei soccorsi un centinaio di condomini si era riversato in strada per la paura che l'incendio potesse divampare fino alle proprie abitazioni.



I pompieri, una volta entrati nell'appartamento in fiamme hanno trovato l'uomo morto carbonizzato sul balcone di casa e la figlia senza vita sotto le macerie provocate dal crollo di una parete divisoria.