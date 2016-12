Milano,Balotelli litiga coi vigili

foto LaPresse 12:50 - Mario Balotelli torna a far parlare di sé, ma non per le imprese di calcio, quanto per il suo temperamento sanguigno. Il calciatore stamani ha iniziato a litigare con alcuni vigili che gli stavano facendo una multa per divieto di sosta nel parcheggio dell'aeroporto di Linate, a Milano. La punta del Milan è andata su tutte le furie: prima discutendo animatamente con gli agenti, poi non mostrando i documenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. - Mario Balotelli torna a far parlare di sé, ma non per le imprese di calcio, quanto per il suo temperamento sanguigno. Il calciatore stamani ha iniziato a litigare con alcuni vigili che gli stavano facendo una multa per divieto di sosta nel parcheggio dell'aeroporto di Linate, a Milano. La punta del Milan è andata su tutte le furie: prima discutendo animatamente con gli agenti, poi non mostrando i documenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Tutto è cominciato intorno a mezzogiorno quando "Supermario" è stato "pizzicato" in divieto di sosta nell'area dei parcheggi della zona arrivi dell'aeroporto di Linate. Di fronte ai vigili che gli avevano detto di spostarsi ha fatto finta di levare la sua vettura ma poi ha parcheggiato nuovamente in divieto di sosta.



A quel punto i due agenti sono intervenuti multandolo ma lui ha reagito male prima discutendo animatamente con loro (tanto da fare intervenire due carabinieri che passavano in pattuglia a piedi) e poi rifiutandosi di esibire i documenti. A quel punto sono scattati dei controlli anche sulla sua assicurazione che pare fosse mancante dell'esposizione del certificato e sulla patente di guida inglese che aveva con sé. Balotelli si è poi calmato e al momento si trova ancora con la polizia locale nell'area parcheggi dove a suo dire si è recato a prendere degli amici che arrivavano in aereo.