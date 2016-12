'Ndrangheta, ex giudice condannato a 4 anni

foto Ansa Correlati Milano, processo 'ndrangheta: 15 ergastoli 16:35 - Quattro anni e 7 mesi di carcere è la pena comminata per l'ex magistrato del tribunale di Reggio Calabria, Vincenzo Giuseppe Giglio, dai giudici del processo milanese sulla cosiddetta "zona grigia" della 'ndrangheta. Condannato anche il consigliere regionale calabrese del Pdl, Franco Morelli, che dovrà scontare 8 anni e 4 mesi di reclusione. - Quattro anni e 7 mesi di carcere è la pena comminata per l'ex magistrato del tribunale di Reggio Calabria, Vincenzo Giuseppe Giglio, dai giudici del processo milanese sulla cosiddetta "zona grigia" della 'ndrangheta. Condannato anche il consigliere regionale calabrese del Pdl, Franco Morelli, che dovrà scontare 8 anni e 4 mesi di reclusione.

Per Morelli l'accusa è quella di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione, mentre per il giudice Giglio è di corruzione, rivelazione di segreto d'ufficio e favoreggiamento aggravato dall'agevolazione dell' attività del clan.



Risarcimento di un milione di euro al comune di Milano - I giudici dell'ottava sezione penale di Milano hanno inoltre riconosciuto un risarcimento di 1 milione e 400 mila euro come provvisionale a favore del Comune di Milano. L'amministrazione comunale, rappresentata dall'avvocato Maria Rosa Sala, che si era infatti costituita parte civile nel processo alla cosiddetta "zona grigia" della 'ndrangheta e ad alcuni affiliati alla cosca dei Valle-Lampada.



L'inchiesta sulla "zona grigia" - Sia il consigliere Morelli che il giudice Giglio, all'epoca presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, erano stati arrestati nel novembre 2011 nell'operazione della Dda di Milano - guidata dal procuratore aggiunto Ilda Boccassini - contro la cosca dei Valle-Lampada infiltrata in Lombardia grazie anche agli "appoggi" della cosiddetta "zona grigia".



In uno dei filoni dell'inchiesta, tra l'altro, era finito in carcere in seguito anche l'allora gip del tribunale di Palmi (Reggio Calabria), Giancarlo Giusti, condannato poi a 4 anni di reclusione a settembre 2012 con l'accusa di corruzione aggravata dalla finalità mafiosa, perché sarebbe stato corrotto dalla cosca dei Lampada con escort e soggiorni di lusso.