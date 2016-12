Vimercate, molestava le alunne nei bagni Arrestato bidello per violenza sessuale

foto Dal Web 18:26 - Un bidello di 65 anni è stato arrestato per violenza sessuale ai danni di alcune alunne in una scuola elementare di Vimercate, in provincia di Monza. L'uomo è stato sorpreso in flagranza di reato nell'istituto in cui lavora. Le indagini sarebbero scattate in seguito alle confidenze di una bambina alla maestra: la piccola aveva raccontato all'insegnante di essere stata molestata nei bagni. - Undi 65 anni è stato arrestato perai danni di alcunein unadi, in provincia di Monza. L'uomo è stato sorpreso in flagranza di reato nell'istituto in cui lavora. Le indagini sarebbero scattate in seguito alle confidenze di una bambina alla maestra: la piccola aveva raccontato all'insegnante di essere stata molestata nei bagni.

Dopo la rivelazione dell'alunna, i carabinieri hanno iniziato a sorvegliare l'uomo. Fino alla conferma della sua abitudine di toccare le parti intime delle bambine nei bagni della scuola. Dopo l'arresto, i militari sono stati nell'abitazione dell'uomo e hanno dovuto spiegare alla moglie, ignara e sbigottita, quanto era accaduto. In casa sono stati sequestrati un computer portatile e alcuni dvd che ora saranno analizzati per accertare l'eventuale presenza di materiale illecito.



- Già condannato per lo stesso reato - Nel 1971 l'uomo era stato condannato per un analogo reato a sfondo sessuale, commesso in Calabria, ai danni di una bambina di 12 anni, in una chiesa. Ma al momento dell'assunzione nella scuola di Vimercate, aveva esibito una falsa attestazione sulle proprie condanne penali.