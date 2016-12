Ruby, ok al legittimo impedimento

foto Ansa Correlati Processo Ruby, la sentenza sarà dopo le elezioni

Tutto sul caso Ruby 13:29 - I giudici del Tribunale di Milano hanno accolto la richiesta di legittimo impedimento presentata dai legali di Silvio Berlusconi. Il processo è stato rinviato all'11 febbraio. - I giudici delhanno accolto la richiesta di legittimo impedimento presentata dai legali di. Il processo è stato rinviato all'

I giudici del Tribunale di Milano, al contrario dell'impegno di oggi pomeriggio a Trieste, hanno riconosciuto invece come legittimo impedimento la partecipazione di Berlusconi alla trasmissione televisiva di questa mattina in quanto tale impegno "rientra nella previsione dell'accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale".



Secondo l'ordinanza dei giudici, in base alla relazione del vice presidente della Commissione di vigilanza Rai, "l'eventuale rinuncia alla partecipazione renderebbe sostanzialmente impossibile il recupero di altri spazi televisivi". Pertanto "la richiesta avanzata merita accoglimento, non apparendo nella disponibilità dell'imputato una diversa organizzazione dei propri impegni". Inoltre, considerando l'orario di conclusione della trasmissione, secondo il collegio non c'è tempo sufficiente affinché Berlusconi si organizzi il viaggio per arrivare al Palazzo di Giustizia di Milano nel pomeriggio per partecipare all'udienza così come aveva chiesto il procuratore aggiunto Ilda Boccassini.



Per questo il processo è stato rinviato all'11 febbraio, quando verrà sentita come testimone in aula il pm minorile Anna Maria Fiorillo che deporrà sulla ormai nota notte in Questura, quando Ruby venne trattenuta per via di un furto e, in seguito alla telefonata di Berlusconi, affidata alla consigliera regionale Nicole Minetti con il parere contrario del magistrato.