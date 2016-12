foto Ap/Lapresse Correlati Bestie di Satana, la Ballarin si è laureata

Le Bestie di Satana, i protagonisti 11:33 - Per ognuno dei condannati delle "Bestie di Satana" la vita continua, c'è chi si è laureato e chi canta rap. Ma per qualcuno la storia si è fermata al 14 novembre del 1996. E' la storia di Anna Lia Ferrarese, madre di Christian Frigerio, il 23enne scomparso, coinvolto con la setta satanica, e il cui corpo non è stato mai trovato. "Dov'è mio figlio? Non so dove andare a pregare. Vorrei un posto dove pregare. Così, prego in casa". - Per ognuno dei condannati dellela vita continua, c'è chi si è laureato e chi canta rap. Ma per qualcuno la storia si è fermata al 14 novembre del 1996. E' la storia di, madre di, il 23enne scomparso, coinvolto con la setta satanica, e il cui corpo non è stato mai trovato. "? Non so dove andare a pregare. Vorrei un posto dove pregare. Così, prego in casa".

Come scrive il Giorno, se Elisabetta Ballarin "si è laureata e scrive lunghe lettere dal carcere, Nicola Sapone, l'idraulico di Dairago condannato per il doppio omicidio di Fabio Tollis e Chiara Marino e l'assassinio di Mariangela Pezzota, è un blogger e ha collaborato con un giornale online". Lui grande appassionato di heavy metal è diventato soggetto del rapper cagliaritano Mefisto. Poi ci sono "Paolo Leoni (considerato il leader ideologico della setta) che non ha perso la sua passione per la musica", cambiando solo genere (dal metal è passato al rap con cui riesce meglio a trovare uno sfogo). E anche Andrea Volpe, che "svelò la malefatte del gruppo con le sue confessioni", e che trascorre le sue giornate in carcere a Ferrara, dove ha ritrovato la fede diventando cristiano battista.



Per la mamma di Christian invece la storia è diversa. L'ultimo tentativo di ricerca del cadavere degli investigatori risale al 2008, quando scavarono nel Parco Icrea di Brugherio, seguendo così le dichiarazioni fumose di un altro coinvolto, Mario Maccione, che si vantava di essere il medium del gruppo e che fu colui che fece ritrovare i corpi di Tollis e della Marino. L'ultima volta che la signora vide il figlio fu il 14 novembre, quando molto agitato, prima di uscire di casa, si raccomandò che il fratello minore, Simone, non uscisse. E ora la sua unica richiesta è: "Vorrei incontrare uno di questi ragazzi, per chiedergli: Ma davvero non sai niente di Christian? Se sai qualcosa dimmelo ti prego. La mia speranza è solo una, che qualcuno mi dica dov'è sepolto, vorrei solo questo".