foto Ansa

14:49

- "Sentivo mia figlia, dentro la casa, chiedere aiuto, e non sono riuscito a salvarla". E' distrutto dal dolore il padre dei tre ragazzi morti con la madre nell'incendio nel Lodigiano. L'uomo, Ashraf Mohamed Abdel Raman, 49 anni, nato in Arabia Saudita, si è salvato perché era uscito molto presto dalla cascina per andare a mungere le mucche. Adesso vuole solo rientrare in patria perché, dice, "non ho più niente per cui lottare qui".