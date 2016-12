foto Ansa

15:58

- Ancora un incidente mortale in montagna. Un uomo ha perso la vita sulle piste da sci di Santa Caterina, in provincia di Sondrio, in Valtellina. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica. Una decina di giorni fa una valanga aveva travolto, nel Bellunese, uno snowboarder bavarese di 30 anni.