21:12

- Angelica Corporandi D'Auvare, moglie di Alberto Musy, il consigliere comunale torinese dell'Udc in coma da 10 mesi per un agguato con colpi di arma da fuoco, vorrebbe incontrare il presunto aggressore del marito, arrestato oggi. "Vorrei incontrare quell'uomo che ha cambiato la vita della mia famiglia" ha confidato dicendosi riconoscente agli investigatori e di aspettare gli sviluppi dell'inchiesta che ha portato in manette Francesco Furchì.