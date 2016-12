Tra gli esborsi mostrati pubblicamente dai tre principali partiti dell'opposizione in Consiglio, ci sono voci simili a quelle imputate al Partito delle Libertà e Carroccio, come le solite cene e pranzi, anche se per cifre più basse. Sempre in base al suo bilancio, consultabile sul web, il gruppo del Pd l'anno scorso ha speso piu' di 10 mila euro tra ''catering'', ''coffee break'' e ''consumazioni bar''.

E poi pranzi da ''173 euro'', pernottamenti in hotel da ''193 euro'', 500 euro per ''servizi fotografici'' fino ad arrivare ai 9.360 euro che il consigliere Carlo Borghetti si sarebbe fatto rimborsare per aver dato alle stampe il suo libro ''I miei primi 2 anni in consiglio regionale'', e i 2670 euro spesi da Carlo Spreafico per pubblicare ''Tramonto celeste, alba democratica'', una sorta di pamphlet celebrativo per la caduta di Roberto Formigoni. Anche tra le spese di Sel figura un conto da 250 euro in un 'sushi bar' e in quelle dell'Idv si parla di 350 euro spesi in trattoria, oltre a qualche buffet e ad alcuni acquisti in pasticceria.



Sulla vicenda hanno preso posizioni diversi esponenti politici. ''Ambrosoli aveva giurato di non volere indagati in lista. Ora le sue liste ne sono piene. Che farà il grande avvocato?'' twitta il presidente lombardo Roberto Formigoni. ''Ribadiamo l'assoluta necessita' di fare chiarezza anche sulle spese delle forze di opposizione. Questo lo abbiamo sempre detto e a maggior ragione lo ribadiamo adesso'' gli ha ribattuto Umberto Ambrosoli, candidato del centrosinistra alla presidenza della Lombardia. Che poi risponde anche ai leghisti Maroni e Salvini: riguardo alle dichiarazioni ''sul mio moralismo farebbero meglio a mettere qualche manifesto abusivo in meno e con il risparmio rifondere i soldi spesi dai consiglieri leghisti per i matrimoni dei familiari e per le cartucce da caccia messe a carico dei contribuenti''.