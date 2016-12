foto Afp

23:30

- Tre persone arrestate, 58 controllate e 9 portate in questura per accertamenti: questo il bilancio della polizia dopo la sassaiola nei confronti degli agenti intervenuti per un'ispezione all'interno del campo rom di via Idro a Milano. Le tre persone arrestate dovranno rispondere di resistenza. Due minori sono indagati a piede libero e altre tre persone sono state soltanto identificate. Una roulotte è stata sequestrata perché rubata.