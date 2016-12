San Raffaele, bocciato l'accordo sul lavoro

foto Ansa 23:06 - I lavoratori dell'ospedale San Raffaele di Milano hanno bocciato l'accordo firmato da Rsu ed azienda la scorsa settimana: sono prevalsi i no, 1.365 (il 55%), contro 1.110 sì (45%), 65 schede nulle e 11 bianche. Lo spoglio delle 2.551 schede (su 3.008 aventi diritto, per un quorum dell'84%) si è appena concluso. - I lavoratori dell'ospedale San Raffaele di Milano hanno bocciato l'accordo firmato da Rsu ed azienda la scorsa settimana: sono prevalsi i no, 1.365 (il 55%), contro 1.110 sì (45%), 65 schede nulle e 11 bianche. Lo spoglio delle 2.551 schede (su 3.008 aventi diritto, per un quorum dell'84%) si è appena concluso.

"Il risultato non era affatto scontato - commenta il delegato Usb Rsu Pierluigi Previtali - visto l'impegno dell'amministrazione che ha cercato in tutti i modi di convincere lavoratori e lavoratrici a votare per il sì, con bassezze che hanno rasentato il ricatto morale". Ora si "apre una fase impegnativa - continuano - ma siamo pronti a sostenere sia la mobilitazione che le vertenze e il reddito dei colleghi, attraverso una cassa di resistenza e solidarietà.



La prossima tappa sarà giovedì 31 a Roma, presso il ministero del Lavoro dove, dopo la pratica burocratica di verbalizzazione del mancato accordo, chiediamo l'apertura di un tavolo di trattativa, perché si possa continuare a garantire i livelli occupazionali e salariali". Il gruppo Rotelli, concludono, "si è già dimostrato non in grado di gestire questa struttura complessa, nonostante gli ingenti trasferimenti pubblici: garantisca posti di lavoro e stipendi adeguati o si faccia da parte e intervengano governo e regione".



AZIENDA: "RAMMARICATI DALL'ESITO DEL REFERENDUM" - "Alla luce di quanto emerso dal referendum, al quale sono stati chiamati a partecipare tutti i dipendenti del comparto dell'ospedale San Raffaele e indetto per ratificare l'accordo siglato a Roma dalle Rsu lo scorso 22 gennaio, l'azienda si rammarica per l'esito negativo". Cosi' la proprietà del San Raffaele commenta in una nota il risultato. "L'azione di risanamento intrapresa dall'amministrazione - conclude - continuerà comunque per consentire il salvataggio e il rilancio del San Raffaele".