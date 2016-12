foto Ansa

- La Procura di Milano ha chiesto il giudizio immediato per Francesco Leone e tre cittadini albanesi accusati del sequestro lampo di Giuseppe Spinelli, il ragioniere di Silvio Berlusconi. Spinelli e la moglie tra il 15 e il 16 ottobre 2012 rimasero per circa 11 ore nelle mani dei rapitori e vennero liberati senza riscatto. I rapitori, che per il rilascio chiesero una grossa cifra a Silvio Berlusconi, vennero arrestati il 19 novembre.