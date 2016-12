foto SportMediaset Correlati L'arresto a dicembre 15:19 - Enock Barwuah, fratello naturale di Mario Balotelli, è stato condannato a quattro mesi per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. La pena è stata sospesa. Il 19enne era stato arrestato la notte tra il 22 ed il 23 dicembre scorso con l'accusa di aver aggredito tre carabinieri, chiamati ad intervenire per una rissa in un bar di Bagnolo Mella, nel Bresciano, e di averne danneggiato l'auto. Enock Barwuah ha risarcito i militari. - Enock Barwuah, fratello naturale di Mario Balotelli, è stato condannato a quattro mesi per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. La pena è stata sospesa. Il 19enne era stato arrestato la notte tra il 22 ed il 23 dicembre scorso con l'accusa di aver aggredito tre carabinieri, chiamati ad intervenire per una rissa in un bar di Bagnolo Mella, nel Bresciano, e di averne danneggiato l'auto. Enock Barwuah ha risarcito i militari.

Al termine del processo celebrato con rito abbreviato, Enock Barwuah ha ottenuto la sospensione della pena per un anno. "E' un beneficio concesso molto raramente - spiega il legale del fratello di Mario Balotelli, l'avvocato Alessandro Bertoli -. Per arrivare all'estinzione della pena dovrà astenersi dal commettere reati soltanto per un anno, non per cinque come avviene generalmente". "Da un lato - continua il legale - Enock sperava nell'assoluzione; dall'altro, visti l'accoglimento delle attenuanti generiche, il risarcimento e il minimo possibile della pena, crede che sia una buona sentenza, seppur di condanna".



Il 19enne, calciatore del Bogliasco, ha risarcito i tre carabinieri sulla base di un accordo raggiunto tra la difesa e le parti offese: 600 euro ciascuno ai due militari giudicati guaribili in 10 e 15 giorni; 2 mila euro al carabiniere che aveva riportato una prognosi di 25 giorni. Quelle in parte già versate da Enock "non sono grandi cifre passate dal fratello", sottolinea l'avvocato Bertoli. Già pagati anche i 250 euro per l'auto dei carabinieri danneggiata. Prima di pensare all'appello, la difesa - fa sapere l'avvocato - valuterà le motivazioni della sentenza.