Maltempo, la neve imbianca il nord Italia

foto Ansa Correlati Da domani temperature in rialzo

Neve, incidenti e valanghe

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 17:47 - Anche in Lombardia è arrivata la neve. Su Milano e l'hinterland scendono abbondanti fiocchi e lo stesso è segnalato in altri capoluoghi. Imbiancata anche la zona di Bergamo e provincia, compresa la zona di pianura. In Lombardia, già tra il pomeriggio di oggi e domani dovrebbe tornare il bel tempo, così come in alcune zone del Veneto, anch'esse interessate da una nevicata di modesta entità. - Anche in Lombardia è arrivata la neve. Su Milano e l'hinterland scendono abbondanti fiocchi e lo stesso è segnalato in altri capoluoghi. Imbiancata anche la zona di Bergamo e provincia, compresa la zona di pianura. In Lombardia, già tra il pomeriggio di oggi e domani dovrebbe tornare il bel tempo, così come in alcune zone del Veneto, anch'esse interessate da una nevicata di modesta entità.

Neve anche nell'Alessandrino

Da questa mattina nevica anche in provincia di Alessandria. L'annunciata perturbazione sta imbiancando il capoluogo, Ovada, Novi, Acqui e soprattutto le alture dell'Appennino al confine tra Piemonte e Liguria. Al momento, però, non sono segnalati particolari disagi.



In Veneto neve in pianura

Fiocchi in alcune zone del Veneto. La polstrada segnala nevischio a Piovene Rocchette e Schio, nel vicentino, e in vari comuni del veronese, che non crea alcun problema al traffico automobilistico. Nevicate sono segnalate nelle Prealpi occidentali e nel bellunese, con qualche sortita anche in pianura.



Nevischio in Abruzzo, prudenza in autostrada

La caduta di nevischio viene segnalata in Abruzzo sull'autostrada A/24 Roma-L'Aquila-Teramo nel tratto compreso tra il bivio A/24-A25 e S.Gabriele-Colledara (Teramo); inoltre nel tratto compreso tra Valle del Salto (Rieti) e L'Aquila Ovest sono presenti banchi di nebbia. La temperatura all'Aquila e' vicina allo zero, mentre a Teramo e' intorno ai quattro gradi sopra lo zero; a Chieti e Pescara la colonnina di mercurio sale fino a otto gradi.



Neve su quasi tutta l'Emilia

Nevica su quasi tutta l'Emilia e sull'Appennino Romagnolo. La neve - che al momento non ha creato problemi - e' scesa piu' fitta ad ovest, tra Piacenza (nelle provincia piacentina ha raggiunto i 5 cm in Valtrebbia e Valtidone da quota 500 metri; in Valnure e Valdarda, sempre sopra i 500, i 10 cm) e Parma e fino a Reggio Emilia. Sull'A1 entrati in azione spargisale e spazzaneve. Da Reggio a Bologna neve mista a pioggia. In Romagna la Polstrada segnala neve sui tratti appenninici.