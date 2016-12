Meteo, domani allerta neve al nord

foto Ansa Correlati Meteo, tregua prima del maltempo

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 16:14 - La Protezione civile ha lanciato per domani un'allerta neve per il Nord. Una nuova perturbazione atlantica causerà, infatti, nevicate anche a bassa quota, sul Piemonte meridionale, Lombardia ed Emilia Romagna occidentale. Gli esperti seguiranno l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture e le Regioni. - La Protezione civile ha lanciato per domani un'allerta neve per il Nord. Una nuova perturbazione atlantica causerà, infatti, nevicate anche a bassa quota, sul Piemonte meridionale, Lombardia ed Emilia Romagna occidentale. Gli esperti seguiranno l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture e le Regioni.

Una "veloce perturbazione atlantica determinerà domani un temporaneo peggioramento delle condizioni meteo sull'Italia; sulle regioni settentrionali le precipitazioni assumeranno carattere nevoso localmente fino a quote basse". Lo rende noto, in un comunicato, il Dipartimento della Protezione civile.



"Sulla base delle previsioni disponibili e di concerto con tutte le Regioni coinvolte, cui spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - prosegue il comunicato - la Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede, dalle prime ore di domani, lunedì 28 gennaio, nevicate fino a quote di pianura su Piemonte meridionale, Lombardia ed Emilia Romagna occidentale, con apporti al suolo deboli o puntualmente moderati". Il Dipartimento sottolinea che seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le locali strutture di protezione civile.