foto Tgcom24 Correlati Lo sfogo della madre di Yara

Dossier 11:04 - "Ho scritto al presidente Napolitano perché volevo parlare a una persona nella quale ho la massima fiducia, come fosse un padre. Non accuso nessuno, chiedo solo di essere coinvolta di più da chi indaga". E' quanto ha dichiarato la mamma di Yara Gambirasio a L'Eco di Bergamo, rilasciando per la prima volta una dichiarazione dopo due anni di indagini sulla morte della figlia.

In particolar modo, la donna si dice sorpresa perché la lettera è diventata di dominio pubblico. Maura Gambirasio infatti ha precisato che la sua non voleva essere un'accusa, ma di aver chiesto solo di essere maggiormente coinvolta.



Sulla vicenda il procuratore generale di Brescia, Papalia, ha confermato che non nessuna notizia sulle indagini è stata nascosta alla famiglia: è stato comunicato tutto quello che si poteva.