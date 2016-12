11:07

- "Non un reato è stato commesso, non un centesimo di denaro pubblico è stato dissipato''. Non ci sta Roberto Formigoni ad essere accomunato al faccendiere Pierangelo Daccò nell'inchiesta sulla sanità lombarda che lo vedrebbe iscritto nel registro degli indagati per corruzione nel caso San Raffaele. L'indiscrezione pubblicata sul Corriere della Sera, per il governatore della Lombardia è falsa. Anzi, passa al contrattacco, "se questa notizia è vera è stato commesso un reato perché è stata informata la stampa e non sono stato informato io''. Sarà. Ma intanto il quotidiano di via Solferino, sembra avere tra le mani ben più di una semplice "soffiata".