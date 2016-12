Ai piedi delle scalette dell'aereo, sia anteriore sia posteriore, erano posizionate due vetture della polizia. Alla fine dello sbarco dei passeggeri, è sceso anche Corona accompagnato dai poliziotti che lo avevano preso in consegna a Lisbona.Durante il volo, Fabrizio Corona ai cronisti ha detto di non essere pentito per la fuga. "Il mio - ha detto - è stato un gesto dimostrativo. Sono innocente, non sono un criminale e spero che tutti se ne accorgano. Non ho paura del carcere e non sono pentito di essere scappato". E poi ha rivolto un nuovo affondo alla giustizia italiana: "Assassini, delinquenti, stupratori sono a piede libero, io vado in carcere per tre fotografie. I miei diritti sono stati calpestati". ASCOLTA L'INTERVISTA Un gruppo di una decina di fan di Fabrizio Corona, in attesa all'aeroporto, ha inneggiato al fotografo dei vip. "Corona, Corona", hanno scandito i fan. "Perché lui in carcere e i politici no?", ha urlato qualcuno.