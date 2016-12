foto Ap/Lapresse Correlati Bormio, la mappa della pista 19:59 - Un 44enne brianzolo è morto in uno scontro con un altro sciatore, uno straniero di 50 anni, mentre scendeva sulla pista Stelvio a Bormio (Sondrio). Il 50enne si è rotto un femore. A Cortina d'Ampezzo due persone sono morte a causa di una valanga che si è staccata dal gruppo del Cristallo, coinvolgendo una comitiva di scialpinisti che si trovava in un fuoripista. - Un 44enne brianzolo è morto in uno scontro con un altro sciatore, uno straniero di 50 anni, mentre scendeva sulla pista Stelvio a Bormio (Sondrio). Il 50enne si è rotto un femore. A Cortina d'Ampezzo due persone sono morte a causa di una valanga che si è staccata dal gruppo del Cristallo, coinvolgendo una comitiva di scialpinisti che si trovava in un fuoripista.

Valanga sul monte Cristallo a Cortina

I due scialpinisti morti sotto una valanga sul monte Cristallo sono altoatesini: l'albergatore Martin Messner, 54 anni, e il cugino Bernhard Messner, 41 anni, entrambi di Anterselva di Mezzo. La tragedia si è verificata in un canalone chiamato Forcella Verde a circa 2.100 metri di quota, sul confine tra l'Alto Adige e il Bellunese. Si è invece salvato il figlio 22enne di uno delle vittime, estratto vivo dagli uomini del Soccorso alpino e della guardia di finanza di Cortina.



Incidente mortale sullo Stelvio, in Valtellina

A Bormio il tragico incidente è avvenuto attorno a mezzogiorno sulla pista dello Stelvio, una delle più impegnative dell'intera ski-area, teatro spesso delle gare mondiali e internazionali di sci. Marco Ronchi, 44 anni, di Limbiate (Monza) è deceduta in seguito al violento impatto sulla neve dopo la collisione. L'altro sportivo, invece, è stato trasportato all'ospedale Morelli di Sondalo per la frattura al femore e lo stato di shock.



Tragedia sfiorata in Friuli: salvi due scialpinisti

La tragedia è stata invece solo sfiorata in Friuli Venezia Giulia, dove due scialpinisti sloveni si sono salvati da una slavina che li ha travolti a Sella Nevea. Immediatamente soccorsi, sono stati estratti vivi dalla neve, ma in stato di shock. Uno di loro ha riportato alcune ferite e per questo è stato trasferito in elicottero all'ospedale di Udine.